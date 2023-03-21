Наразі проводяться необхідні слідчі дії, призначено низку експертиз.

Курсанта Львівського університету внутрішніх справ, якого напередодні знайшли з простреленою головою, могли довести до самогубства.

Розслідування передали до ДБР, йдеться у повідомленні бюро.

Попередньо правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею про убивство (самогубство). Проте з’ясувалось, що до самогубства курсанта можуть бути причетні сторонні особи.

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Кримінальне провадження буде також розслідуватись за статтею про доведення до самогубства.

Наразі проводяться необхідні слідчі дії, призначено низку експертиз. Встановлюються всі обставини трагедії.

Що відомо про інцидент – остання інформація

19 березня в університеті МВС Львова виявили тіло 18-річного курсанта з вогнепальним пораненням в голову.

За даними соцмереж, хлопець застрелився з автомата АКС-74У під час варти на посту. Зазначається, що зброю курсантам видають на час добових чергувань.

Інші трагедії з участю військових – актуальне

18 березня на території навчального центру "Десна" імені князя Ярослава Мудрого під час штатних стрільб у військовій частині здетонував снаряд, що призвело до загибелі чотирьох військових.

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