Дмитро, за їхніми словами, раніше скаржився на тиск командира й керівництва вишу.

Україну сколихнула резонансна новина: 19 березня курсант другого курсу Львівського університету внутрішніх справ Дмитро Гульчук з Рівненщини застрелився під час добового наряду.

Батьки курсанта розповіли про останнє СМС та ймовірну передсмертну записку сина. Про це повідомляє "Суспільне".

Незадовго до смерті син надіслав мамі останнє повідомлення. Його текст жінка показала й зачитала журналістам:

"Мам, вибач за це, ти дійсно хороша мама, просто я дуже поганий син. Невдаха і слабак. Я тобі вдячний за все, бо ти реально багато зробила".

Батьки кажуть, що Дмитро скаржився на тиск командира й керівництва вишу. Ба більше, хлопець неодноразово говорив про бажання піти з навчального закладу.

Батьки юнака заявляють, що їхній син написав передсмертну записку, яку нібито бачили інші курсанти.

"Діти між собою писали, що записку бачили, але вона зникла. Хтось бачив заголовок, перші рядки: ви мені погрожували, ви добились свого. І розписав все, як було, всі прізвища, але ця записка зникла. А тепер кажуть, що записки не було. Записка все-таки була!" — запевняє мама Дмитра.

У Львівському університеті внутрішніх справ розпочали службове розслідування. Від виконання обов'язків усунули декана факультету №3 Степана Гнатюка.

Матеріали справи передали також до ДБР. Правоохоронці відкрили провадження одразу за двома статтями: за ст. 115 - самогубство та ст. 120 - доведення до самогубства.

Смерть курсанта у Львові

19 березня у Львівському державному університеті внутрішніх справ застрелився 18-річний курсант.

За даними соцмереж, хлопець застрелився з автомата АКС-74У під час варти на посту. Зазначається, що зброю курсантам видають на час добових чергувань.

Пізніше з'ясувалось, що до самогубства курсанта можуть бути причетні сторонні особи. Кримінальне провадження буде також розслідуватись за статтею про доведення до самогубства.

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