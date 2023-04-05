За даними слідства, він стріляв в них з ручного кулемета.

Військовослужбовця однієї із військових частин Волинської області звинувачують у вбивстві двох солдат.

Про це повідомляється на сторінці Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону у соціальній мережі Facebook. До суду скерували обвинувальний акт за фактом умисного вбивства двох людей, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

За даними слідства, 16 січня цього року молодший сержант перебував у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік увійшов до приміщення бліндажа, де ночували військовослужбовці, та здійснив із ручного кулемета майже з десяток пострілів у одного солдата та ще декілька - у іншого.

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26-річний військовий та його 48-річний батько загинули на місці події. У прокуратурі відзначають, що нападник мав довготривалі особисті неприязні взаємини із постраждалими.

Смертельні інциденти у армії

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня стало відомо про загибель 18-річного курсанта Львівського державного університета внутрішніх справ. Повідомлялося, що хлопець міг застрелитися під час варти на посту. Його рідні кажуть, що інші курсанти повідомляли про предсмертну записку, однак її не знайшли.

Нещодавно в 169-му навчальному центрі "Десна" ім. князя Ярослава Мудрого загинули четверо курсантів. За даними Державного бюро розслідувань, до загибелі призвела детонація артснаряду.

Також повідомлялося, що у Львівській області знайшли тіло військовослужбовця Національної Гвардії з вогнепальним пораненням у голову.

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