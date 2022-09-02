Рятувальники радять жителям для захисту від впливу забрудненого повітря залишатися вдома та закрити вікна.

На Київщині ліквідували пять осередків загоряння торфовищ, триває гасіння ще одного.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, ліквідовано: осередок пожежі у смт Димер Вишгородського району, 3 осередки у Бучанському районі (с. Красний Ріг, смт Гостомель та м. Буча) та осередок у с. Нові Безрадичі Обухівського району.

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"Станом на 21:00 триває ліквідація осередку пожежі в с. Соснівка Вишгородського району", - повідомляють у ДСНС.

У зв'язку з пожежами в екосистемах області рятувальники застерігають громадян та радять для захисту від впливу забрудненого повітря залишатися вдома та закрити вікна; надягати окуляри та маску, якщо потрібно вийти на вулицю; після прогулянки приймати душ; проводити вологе прибирання хоча б один раз на день; уникати надмірної фізичної активності; тимчасово не провітрювати квартиру; пити багато води; а якщо є захворювання органів дихальної системи, то носити із собою необхідні ліки.

Як повідомляв УНІАН, у Києві станом на 15:30 нормалізувалася якість повітря: рівень забрудненості - низький.

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