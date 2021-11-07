Вбивцею 26-річного хлопця виявився виходець з Луганська.

У курортній Кирилівці, що в Запорізької області, невідомий ударом ножем у серце вбив 26-річного чемпіона з джиу-джитсу Миколу Балабатька.

Трагедія сталася у ніч на 6 листопада, розповів батько загиблого, місцевий бізнесмена, радник президента з питань рекреації та туризму, власник готелю "Перлина прибою" у Кирилівці Олег Балабатько.

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За словами Балабатька, нападником був п'яний виходець із Луганська, якому не сподобалося, що його син говорив українською. Тож він покликав хлопця на вулицю, щоб вирішити питання силою. За словами батька, Микола - чемпіон з джиу-джитсу, тож він погодився, бо був упевнений у своїх силах.

На вулиці ж зловмисник завдав прямий удар ножем у серце. За словами батька, першу допомогу намагався надати поліцейський.

У поліції Запорізької області поки нічого не повідомляли про цей інцидент.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні в Києві під час посадки в маршрутку між двома пасажирами виник раптовий конфлікт, у результаті чого один із них вдарив опонента ножем у живіт. Перехожі зупинили зловмисника та передали правоохоронцям.

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Автор: Олександр Топчій