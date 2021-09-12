ДТП в Кирилівці сталася в ніч на неділю, повідомили в поліції.

У ніч на неділю, 12 вересня, в курортному селищі міського типу Кирилівка Запорізької області дуже п'яний чоловік за кермом авто "ВАЗ-2104" на Приморському бульварі не впорався з керуванням й наїхав на кілька перешкод. В результаті аварії ніхто з перехожих не постраждав.

Чоловік близько 2 години ночі в'їхав у кілька лавок, у вуличний ліхтар, у цегляний паркан та у скульптуру "Дельфіни", йдеться на сайті Головного управління Нацполіції в регіоні.

Водія затримали правоохоронці та доставили до лікарні. Медики з'ясували, що в крові у чоловіка було 2,3 проміле алкоголю (допустиме значення – не більше 0,2 проміле).

Правоохоронці склали адмінпротоколи за ст. 124 та ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ст. 124 – Порушення правил дорожнього руху, що спричини пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд, чи іншого майна

Читайте такожУ Кирилівці туристи влаштували жорстоку розвагу (відео)Ч. 1 ст. 130 – Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції

Водієві загрожує штраф, йому заборонили керувати машиною.

Нагадаємо, наприкінці серпня в Кирилівці стався інцидент з туристами. Відпочивальники пішли купатися в Чорне море на матраці, і їх віднесло.

У відкритому морі опинилися 31-річний чоловік і 29-річна жінка, які приїхали на відпочинок з Харкова. До порятунку туристів залучали співробітників ДСНС.

Автор: Екатерина Присяжнюк