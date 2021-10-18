Злочин у Києві вчинили біля однієї зі станцій метро, повідомили у поліції.

Київські поліцейські встановлюють обставини ножового поранення чоловіка на зупинці під час посадки у маршрутку.

Правоохоронцям надійшла інформація про те, що на зупинці громадського транспорту поблизу станції метро "Лівобережна" ножем поранили чоловіка, повідомили у Відділу комунікації поліції Києва.

На місце негайно виїхали слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі.

Попередньо встановлено, що під час посадки у маршрутний транспортний засіб між двома пасажирами виник раптовий конфлікт, у результаті чого один із них вдарив опонента ножем у живіт.

Читайте такожУ Києві обстріляли маршрутку, постраждав водійПотерпілого госпіталізовано у лікарню для надання медичної допомоги. Перехожі зупинили зловмисника та передали правоохоронцям. Ним виявився уродженець Полтавщини, 1971 року народження, раніше судимий за майнові злочини.

На даний час інформація про подію зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції.

Після перевірки події буде надана правова кваліфікація.

Раніше схожий інцидент стався в центрі Одеси: виходець з Південної Азії на зупинці громадського транспорту порізав ножем дівчину і чоловіка – колишню співмешканку та її колегу.

Постраждалі потрапили в лікарню, а зловмисника затримали через кілька днів після скоєння злочину.

Автор: Інна Андаліцька