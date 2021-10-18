Київські поліцейські встановлюють обставини ножового поранення чоловіка на зупинці під час посадки у маршрутку.
Правоохоронцям надійшла інформація про те, що на зупинці громадського транспорту поблизу станції метро "Лівобережна" ножем поранили чоловіка, повідомили у Відділу комунікації поліції Києва.
На місце негайно виїхали слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі.
Попередньо встановлено, що під час посадки у маршрутний транспортний засіб між двома пасажирами виник раптовий конфлікт, у результаті чого один із них вдарив опонента ножем у живіт.
Читайте такожУ Києві обстріляли маршрутку, постраждав водійПотерпілого госпіталізовано у лікарню для надання медичної допомоги. Перехожі зупинили зловмисника та передали правоохоронцям. Ним виявився уродженець Полтавщини, 1971 року народження, раніше судимий за майнові злочини.
На даний час інформація про подію зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції.
Після перевірки події буде надана правова кваліфікація.
Раніше схожий інцидент стався в центрі Одеси: виходець з Південної Азії на зупинці громадського транспорту порізав ножем дівчину і чоловіка – колишню співмешканку та її колегу.
Постраждалі потрапили в лікарню, а зловмисника затримали через кілька днів після скоєння злочину.