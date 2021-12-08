Патрульні кажуть, що в посиленому режимі опрацьовують автоаварії та оперативно відновлюють рух.

У Києві через ожеледицю сталося понад 100 дорожньо-транспортних подій.

Про це Патрульна поліція інформує на своїй сторінці у Facebook.

Так, станом на 16:00 в українській столиці зареєстровано 112 повідомлень про аварії на дорозі.

Зазначається, що патрульні в посиленому режимі опрацьовують автоаварії та оперативно відновлюють рух.

Читайте такожЗавтра на киян чекає похмура погода, до +1°За даними Укргідрометцентру, до кінця доби 8 грудня та на 9 грудня на дорогах Києва очікується ожеледиця.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі північні та західні області України засипало снігом. Так, у Житомирській області за ніч місцями випало до 10 сантиметрів снігу, а на засипані дороги вивели майже сотню одиниць снігоприбиральної техніки.

У Києві через погіршення погодних умов пасажирський наземний електротранспорт курсує без дотримання розкладу руху. В місті працює техніка для обробки доріг і мостів протиожеледними засобами.

У ніч на четвер, 9 грудня, а також вранці очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

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Автор: Вікторія Токарєва