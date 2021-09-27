Чоловік чіплявся до відвідувачів закладу та заважав їм відпочивати, тож адміністратори попросили його залишити заклад.

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який напідпитку образився на персонал і "замінував" розважальний заклад.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Головного управління Національної поліції в місті Києві.

Зазначається, що на спецлінію "102" надійшла інформація про замінування розважального закладу на вулиці Декабристів.

Під час перевірки поліцейські обстежили приміщення і прилеглу територію та жодних небезпечних і підозрілих предметів не виявили. Протягом години правоохоронці встановили особу чоловіка, який надав неправдиву інформацію, та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмисником виявився 46-річний киянин, який знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік пояснив, що персонал не пускав його до приміщення, тож він образився та "замінував" будівлю.

Читайте такожП'яна бійка з вилами та лопатою: на Житомирщині жінка ледь не вбила сусідаУ поліції розповіли, що чоловік напідпитку чіплявся до відвідувачів закладу та заважав їм відпочивати, тому адміністратори попросили клієнта покинути заклад.

Проти чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України - завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Фігуранту оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та судом обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Правопорушнику загрожує до 6 років тюремного ув'язнення.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що киянка за кермом Range Rover влаштувала масштабну ДТП, бо вона "щось шукала у сумочці". Окрім цього, у столиці горів хостел, врятуватися вдалося не всім. Деяким довелося стрибати з вікна.

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Автор: Таня Поляковська