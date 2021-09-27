За непідтвердженими даними, водійка та її пасажирка перебували в нетверезому стані.

У Києві на Столичному шосе вночі сталася ДТП за участі позашляховика Range Rover. Його водійка відволіклася від руху й влетіла в паркувальний майданчик.

Як передає "Магнолія-ТВ", у салоні також перебувала подруга водійки. Вона розповіла, що причиною неуважності стало те, що жінка "шукала щось у сумочці". Внаслідок автомобіль злетів з крутого повороту на зелену зону, врізавшись у гору шин. Після цього він зніс огорожу паркувального майданчика, зачепив дві припаркованих машини та перекинувся на дах.

"І водійка, і пасажирка отримали травми, але їхати до лікарні відмовлялися. Медик розповів, що від жінок добряче тхнуло алкоголем. Пасажирка не заперечувала, що вживала вино. Однак сказала, що не знає, чи вживала алкоголь кермувальниця позашляховика. На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясовувала всі обставини ДТП. Водійку Range Rover згодом повезли на огляд на стан сп’яніння", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві механік СТО розбив Land Cruiser клієнта й опинився в лікарні.

До цього столичний таксист влаштував ДТП й звинуватив у ній пасажирку: згодом з'явилися деталі та фото.

Автор: Юрій Годован