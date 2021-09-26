У Києві у Святошинському районі вночі горів хостел. У результаті пожежі загинув хлопець.
Про це повідомляє Державна служби з надзвичайних ситуацій у Києві на Facebook-сторінці.
Зазначається, що загорілася адміністративна будівля на вулиці Симиренка, переобладнана під хостел. Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 03:00. Займання виникло в житловій кімнаті, розміщеній на третьому поверсі.
Пожежу оперативно локалізували та загасили.
Встановлено, що в кімнаті, де спалахнула пожежа, перебували троє чоловіків. Один з них встиг вибігти на вулицю по сходах, другому довелося стрибати з вікна на третьому поверсі, а третій – загинув. Йому було 34 роки.
Читайте такожЗгоріли шість машин: у Полтаві трапилася масштабна пожежа – названо основну версію (фото)"Потерпілого, який отримав травми від падіння з висоти, госпіталізували в першу обласну клінічну лікарню для обстеження", – йдеться в повідомленні.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Раніше повідомлялося, як у Харківській області спалахнула пожежа в школі. Її гасили всю ніч, на щастя, обійшлося без жертв.
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