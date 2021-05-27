Скоїти самогубство на очах перехожих чоловікові не дали правоохоронці.

У Києві на шляхопроводі Нивки чоловік в стані наркотичного сп‘яніння намагався вкоротити собі віку, але після невдалої спроби почав вживати наркотики прямо в автомобілі патрульної поліції.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua у своєму Telegram-каналі.

Скоїти самогубство на очах перехожих чоловікові не дали правоохоронці. Згодом він пояснив, що не мав суїцидних думок, а нібито з друзями знімав на камеру відео. Але ані друзів поблизу, ані відеокамери в чоловіка не виявили.

Згодом, за словами копів, чоловік прямо в патрульному автомобілі намагався прийняти наркотики. Наразі поліція чекає медиків.

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Автор: Денис Прядко