У Києві з даху будівлі на машину звалився шмат криги. Від удару в салоні повибивало скло і понівечився метал.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
За словами власника автомобіля, він припаркувався буквально на півгодини, під’їхавши до місця роботи. Вийшов, коли почув вже звуки сигналізації. Крига товщиною 15 см летіла з даху п’ятиповерхової будівлі.
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Місце події вже обстежують правоохоронці. Копи ситуацією не здивовані, кажуть, що протягом останніх днів на подібні виклики виїжджали неодноразово.
Водії, стверджує поліція, нехтують правилами безпеки і заїжджають за обмежувальну стрічку, якою зазвичай загороджують місця можливого падіння криги.
Але у цьому випадку територію комунальники ніякими знаками не позначали, тому власник проламаної машини готується позиватися до місцевого ЖКГ, на балансі якого і перебуває будівля.
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