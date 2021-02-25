Місце події вже обстежують правоохоронці.

У Києві з даху будівлі на машину звалився шмат криги. Від удару в салоні повибивало скло і понівечився метал.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

За словами власника автомобіля, він припаркувався буквально на півгодини, під’їхавши до місця роботи. Вийшов, коли почув вже звуки сигналізації. Крига товщиною 15 см летіла з даху п’ятиповерхової будівлі.

Читайте такожВ Києві у забитої людьми маршрутки на ходу відвалилося колесо (фото)

Місце події вже обстежують правоохоронці. Копи ситуацією не здивовані, кажуть, що протягом останніх днів на подібні виклики виїжджали неодноразово.

Водії, стверджує поліція, нехтують правилами безпеки і заїжджають за обмежувальну стрічку, якою зазвичай загороджують місця можливого падіння криги.

Але у цьому випадку територію комунальники ніякими знаками не позначали, тому власник проламаної машини готується позиватися до місцевого ЖКГ, на балансі якого і перебуває будівля.

Інші новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН