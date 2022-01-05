Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне.

Жителя Києва, який вбив власну матір, а потім вистрибнув з вікна багатоповерхівки, взято під варту.

Про це повідомили у Відділі комунікації столичної поліції.

Згідно з повідомленням, Святошинський районний суд обрав чоловікові запобіжний захід сьогодні, 5 січня.

Правоохоронці зазначають, що досудове розслідування розпочато за п. 4 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю.

За погодженням зі Святошинською окружною прокуратурою, фігуранту вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

"Слідчі подали до суду клопотання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою, яке суд задовольнив у повному обсязі. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі", - інформує поліція.

У ході слідства поліцейські призначають низку експертиз, одна із яких судово-психіатрична, аби встановити психічний стан затриманого на момент скоєння злочину та визначити його осудність чи неосудність.

Як писав УНІАН, 4 січня поліція поінформувала, що в Києві 27-річний чоловік вбив власну матір за відмову дати йому гроші, а потім вистрибнув з вікна п'ятиповерхівки.

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Під час першочергових слідчих дій було з’ясовано, що напередодні син вимагав у матері гроші на особисті потреби. Отримавши відмову, він побив матір по голові гітарою та стільцем, уламки яких було вилучено у якості речових доказів. Зрозумівши, що 65-річна мати мертва, син вистрибнув з вікна багатоповерхівки.

Киянина, 1995 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Повідомлялось, що підозрюваного госпіталізували до медичного закладу, його стан стабільний.

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