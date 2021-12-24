Напередодні компанія чоловіків розпивала алкогольні напої.

Столичні оперативники затримали двох товаришів, які до смерті побили киянина.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що до поліції Києва на спецлінію 102 надійшов виклик від перехожих про виявлення на вулиці Генерала Потапова чоловіка без ознак життя. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального управління поліції, патрульні поліцейські та бригада швидкої медичної допомоги.

Читайте такожУ Польщі виправдали українку за вбивство співмешканця, який напав на неї"Завдяки злагодженій роботі працівників кримінального блоку та дільничних офіцерів поліції ми встановили, що напередодні компанія чоловіків розпивала алкогольні напої. Згодом між ними виникла бійка через давній грошовий борг одного із опонентів. Двоє товаришів нанесли 50-річному потерпілому численні удари у різні ділянки тіла. Не приходячи до тями, він помер у лікарні", - повідомив слідчий Святошинського управління поліції Євгеній Чиж.

Зловмисників затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Це киянин 1991 року народження та раніше судимий за шахрайство уродженець Чернігівської області 1973 року народження.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції проводиться досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні тяжкого злочину. Обом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи – нічний домашній арешт. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві оперативники затримали чоловіка, який хотів підпалити іномарку співмешканця колишньої дружини.

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