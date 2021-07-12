Загалом в Volkswagen Golf перебували 16 людей / фото facebook.com/pol.kyivregion

У легковому автомобілі, який перекинувся на автодорозі в Бориспільському районі Київської області, їхали 16 людей, з них семеро – діти.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє поліція Київської області.

"На автодорозі сполученням Мартусівка - Проців в межах села Ревне Бориспільського району 33-річний водій не впорався з керуванням автомобіля Vоlkswagen Golf, здійснив виїзд на праве ґрунтове узбіччя та перекинувся на дах. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди керманич та 7-річний хлопчик від отриманих травм загинули на місці події. Загалом в автомобілі перебували 16 людей, 7 із яких діти віком від 6 до 16 років", - сказано в повідомленні.

У поліції додали, що 11 липня компанія із 16 людей відпочивала в селі Проців Бориспільського району та близько 20-ї години поверталася додому на одному легковому авто. Також оприлюднено фото транспортного засобу після ДТП.

За даним фактом слідче управління поліції Київщини відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Автомобіль поміщено на майданчик тимчасового тримання. Слідство триває.

Стосовно батьків, чиї діти перебували в цьому автомобілі, складаються адміністративні матеріали за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Фото facebook.com/pol.kyivregion

Аварія Volkswagen на Київщині

12 липня вранці на сайті ДСНС повідомлялося, що людей в салоні було 12. Внаслідок перекидання легкового автомобіля на дах, що сталося поблизу с. Ревне о 21:20, загинули 2 особи, з них 1 дитина та 3 особи госпіталізовано до лікарні, з них 2 дитини.

Volkswagen Golf – 5-місний автомобіль німецького концерну Volkswagen AG, за німецькою класифікацією належить до "компактного" класу.

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Автор: Дмитро Хилюк