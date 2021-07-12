Раніше повідомлялося, що людей в салоні було 12.

У легковому автомобілі, який перекинувся на автодорозі в Бориспільському районі Київської області, їхали 16 людей, з них семеро – діти.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє поліція Київської області.

"На автодорозі сполученням Мартусівка - Проців в межах села Ревне Бориспільського району 33-річний водій не впорався з керуванням автомобіля Vоlkswagen Golf, здійснив виїзд на праве ґрунтове узбіччя та перекинувся на дах. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди керманич та 7-річний хлопчик від отриманих травм загинули на місці події. Загалом в автомобілі перебували 16 людей, 7 із яких діти віком від 6 до 16 років", - сказано в повідомленні.

У поліції додали, що 11 липня компанія із 16 людей відпочивала в селі Проців Бориспільського району та близько 20-ї години поверталася додому на одному легковому авто. Також оприлюднено фото транспортного засобу після ДТП.

За даним фактом слідче управління поліції Київщини відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Автомобіль поміщено на майданчик тимчасового тримання. Слідство триває.

Стосовно батьків, чиї діти перебували в цьому автомобілі, складаються адміністративні матеріали за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Аварія Volkswagen на Київщині

12 липня вранці на сайті ДСНС повідомлялося, що людей в салоні було 12. Внаслідок перекидання легкового автомобіля на дах, що сталося поблизу с. Ревне о 21:20, загинули 2 особи, з них 1 дитина та 3 особи госпіталізовано до лікарні, з них 2 дитини.

Volkswagen Golf – 5-місний автомобіль німецького концерну Volkswagen AG, за німецькою класифікацією належить до "компактного" класу.

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Автор: Дмитро Хилюк