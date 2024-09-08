Вже виявлено трьох загиблих.

У Голосіївському районі Києва стався вибух на території автопідприємства, внаслідок чого є жертви. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій та Київська міська військова адміністрація в Telegram.

Як зазначили в ДСНС, о 10:12 до рятувальників надійшло повідомлення про вибух на вулиці Васильківській на території автопідприємства. На місці працюють 31 рятувальник і 8 одиниць техніки.

Водночас начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що внаслідок вибуху була частково часткове зруйнована двоповерхова будівля 40 х 100 м. Без пожежі.

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"Попередньо, виявили двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - наголосив Попко.

Згодом стало відомо, що кількість загиблих зросла - рятувальники знайшли ще одне тіло.

Вибухи у Києві

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня у кафе в центрі Києва на вулиці Рейтарській пролунав вибух унаслідок підриву гранати. Зокрема, внаслідок спрацювання навчальної гранати сталося задимлення в приміщенні. Постраждалих і руйнувань не було зафіксовано.

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