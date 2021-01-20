У Києві в житловому будинку вибухнув газ - пошкоджено дві квартири (фото)

Попередньо, інцидент стався через помилку чоловіків, які проводили ремонт на кухні.

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