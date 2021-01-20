У Києві в квартирі вибухнув газ / Facebook, dtp.kiev.ua
На вулиці Курнатовського в Дніпровському районі Києва прогримів вибух у житловому будинку.
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Як повідомляє dtp.kiev.ua, від вибуху сильно постраждали дві квартири. Попередньо, інцидент стався через помилку чоловіків, які проводили ремонт на кухні.
Ударна хвиля повибивала шибки у вікнах, пошкодила стіни та меблі.
Проте обійшлося без загиблих, на місці працюють надзвичайні служби.
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