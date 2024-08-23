Вогняний інцидент у столиці трапився на території Троєщини, дізналися журналісти.

У ніч на п'ятницю, 23 серпня, в Києві загорілися чотири автомобілі.

Інцидент трапився на території Деснянського району (Троєщина), повідомила журналістка "Київ24" Анжеліка Вовк з місця надзвичайної події. У мережі з’явилася інформація, що одна з машин, які палали, належала військовому.

"Займання оперативно загасили", - повідомили місцеві мешканці. Журналістка додала, що у соцмережі дали клич про те, щоб знайти свідків пожежі, які могли бачити імовірних паліїв. "За це буде нагорода тим людям, які зможуть хоч якусь інформацію додатково надати", - зазначила вона.

Важливі новини України - що вже повідомлялося

Раніше писали про підпали автівок військових, у тому числі в Києві та Дніпрі. Зокрема, наприкінці липня стало відомо, що невідомі підпалили медичне евакуаційне авто 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України.

Раніше у поліції повідомляли, що в Одесі викрито хлопців, віком 13 та 16 років, які підпалили дві машини військовослужбовців. Правоохоронці зазначали, що підлітки були завербовані російською спецслужбою.

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