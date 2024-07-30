Момент підпалу потрапив на камеру відеоспостереження.

У Києві невідомі підпалили медичне евакуаційне авто 3-ї Окремої штурмової бригади Збройних сил України.

Про це повідомила керівниця медслужби 3-ї ОШБр Вікторія Ковач на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. "Зранку ми отримали повідомлення, що машина, яка очікувала ремонту в Києві, була знайдена згорівшою, а на відеофіксації зареєстровано троє осіб, які її спочатку облили рідиною, а потім підпалили", - написала вона.

Ковач припустила, що палії зробили це за гроші. "Вони спалили медевак, який евакуював чималу кількість поранених і після ремонту мав продовжувати це робити. Ця машина була куплена за кошти, зібрані волонтерами", - додала керівниця медслужби.

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Підпал автівок в Україні

Як відомо, останнім часом з'являлося багато новин про підпали машин військових у різних містах України. У червні поліція повідомила про затримання юнаків, які робили це за завданням російських спеціальних служб.

Днями стало відомо, що в Одесі шестеро людей, які працювали кур'єрами, спалили 15 автомобілей Збройних сил України. Наймолодшому з них 18 років.

Злочинці шукали автівки вночі, потім узгоджували інформацію з куратором та підпалювали їх. За даними поліції, вони фіксували підпал на відео, щоб відзвітувати про виконану "роботу".

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