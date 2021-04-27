Під час автопригоди кермувальник ВАЗ отримав травми та був шпиталізований медиками.

На Броварському проспекті у Києві водій втратив свідомість за кермом та виїхав на зустрічну смугу.

Відео інциденту опублікувала патрульна поліція Києва у своєму Telegram-каналі.

Інцидент стався зранку у понеділок, 26 квітня.

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«Попередньо, водій автомобіля ВАЗ, під час керування автомобілем, втратив свідомість, що стало причиною виїзду некерованого авто на зустрічну смугу та зіткнення з автомобілем Volkswagen», - йдеться у повідомленні.

Під час автопригоди кермувальник ВАЗ отримав травми та був шпиталізований медиками. Водій автомобіля Volkswagen - не постраждав.

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Автор: Денис Прядко