На Броварському проспекті у Києві водій втратив свідомість за кермом та виїхав на зустрічну смугу.
Відео інциденту опублікувала патрульна поліція Києва у своєму Telegram-каналі.
Інцидент стався зранку у понеділок, 26 квітня.
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«Попередньо, водій автомобіля ВАЗ, під час керування автомобілем, втратив свідомість, що стало причиною виїзду некерованого авто на зустрічну смугу та зіткнення з автомобілем Volkswagen», - йдеться у повідомленні.
Під час автопригоди кермувальник ВАЗ отримав травми та був шпиталізований медиками. Водій автомобіля Volkswagen - не постраждав.
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