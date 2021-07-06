Зараз його розшукують.

У Києві втік з-під варти зловмисник, підозрюваний у згвалтуванні.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції, публікуючи фото втікача.

"Подільським управлінням поліції за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України, розшукується Замятін Євген Володимирович, 12.06.1986 року народження, який 06.07.2021 скоїв втечу з-під варти", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваному на вигляд - 35 років, зріст 170-175 см, середньої статури, був одягнутий в сіру теніску, сині джинси та темні кросівки. Зловмисника наразі шукають.

"Шановні громадяни! Якщо хтось володіє інформацією щодо місця знаходження даного громадянина, просимо негайно повідомити за номерами телефонів 097-893-84-14, 063-431-73-74 або на спецлінію 102", - повідомили в поліції.

Як уточнює "Київ оперативний", зловмисник ніде не працює, не має постійногот місця проживання, є уродженцем Криму. Втечу він скоїв уночі.

"Вказане створіння здійснило кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 152 КК України (вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи, яка не досягла чотирнадцяти років)", - наголошується у повідомленні.

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Автор: Юрій Годован