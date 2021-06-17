В Хмельницькій області затримано 38-річного чоловіка, який намагався зґвалтувати знайому 14-річну дівчину.
Зловмисник рано вранці, коли дівчинка ще спала, проник до її будинку і погрозами змушував її вступити з ним в інтимний зв’язок, повідомляє Департамент карного розшуку.
Чоловік попередньо для коспірації вдягнув на голову жіночі панчохи. Він пробрався до кімнати дівчинки, яка спала, і заліз до неї у ліжко. Зловмисник приклав ніж до її горла та почав погрожувати, а після зв’язав руки потерпілої ремінцем. Однак, після довгих вмовлянь та під привидом походу до вбиральні, дитині вдалося втекти.
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Зловмисника затримано, наразі тривають слідчі дії.
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