У своїх відео підозрюваний намагався зняти відповідальність з РФ за повномасштабну війну в Україні та звинувачував у всьому "сатанинську мафію".

У Києві правоохоронці затримали прокремлівського блогера, який публікував у соцмережах пропагандистські дописи та закликав до провокацій у Києво-Печерській лаврі.

Як повідомляє Служба безпеки України, зловмисником виявився 46-річний мешканець столиці, який на своїй сторінці у соцмережі TikTok заперечував збройну агресію РФ і дискредитував військово-політичне керівництво України.

За даними правоохоронців, чоловік також брав активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня. Тоді він публічно підбурював людей чинити спротив законним діям представників влади та правоохоронців. Крім того, він звинувачував українських захисників у розв’язанні війни.

Відео дня

Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Якщо вина блогера буде доведена, то йому загрожують виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Як уточнили у Київській міській прокуратурі, у своїх відео підозрюваний намагався зняти відповідальність з РФ за повномасштабну війну в Україні та звинувачував у всьому "сатанинську мафію".

У прокуратурі додали, що пропагандистський характер публікацій блогера та їхнє спрямування на заперечення збройної агресії РФ підтверджені висновком судової лінгвістичної експертизи.

Звільнення Києво-Печерської лаври від Московського патріархату

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року року Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

Представників УПЦ МП попередили, що договір на оренду приміщень із ними буде розірвано з 29 березня. Водночас, в УПЦ МП чинили спротив цьому рішенню, заявляючи, що не бачать підстав для виселення. Вони організовували "акції протесту вірян" під лаврою та відмовлялися покидати будівлі монастиря.

Крім того, священнослужителі та люди під лаврою фізично перешкоджали комісії з приймання-передачі державного майна заповідника та не давали їй розпочати свою роботу. Згодом комісії все ж вдалося потрапити всередину, а священнослужителі УПЦ МП виїхали з території лаври.

Вас також можуть зацікавити новини: