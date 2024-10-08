Наразі його смерть розслідують як самогубство.

У Кривому Розі сьогодні знайшли мертвим екскандидата на посаду міського голови та колишнього гендиректора Центрального гірничо-збагачувального комбінату Дмитра Шевчика. Про це інформує Суспільне, посилаючись на джерела в поліції.

Видання нагадало, що Шевчик балотувався на посаду міського голови Кривого Рогу від партії "Слуга народу" на виборах 2020 року.

У поліції Дніпропетровської області зазначили, що повідомлення про смерть чоловіка на одній із баз відпочинку у Криворізькому районі надійшло сьогодні, 8 жовтня. Правоохоронці працюють на місці інциденту. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ з попередньою додатковою кваліфікацією "самогубство".

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У Львові виявили мертвим 16-річного боксера – деталі

У лютому цього року у Львові виявили мертвим 16-річного хлопця. Виявилось, що це боксер та житель міста Коломия Івано-Франківської області Назарій Малінкін.

За даними поліції, хлопець афроамериканської зовнішності вийшов з дому 7 лютого і не повернувся. Його оголосили у розшук.

15 лютого хлопця виявили у Львові без ознак життя. Досудове розслідування розпочато було за ст. 115 з позначкою "самогубство".

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