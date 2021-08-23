Поліцейським постраждала розповіла, що її посадили в автомобіль та відвезли в невідомому напрямку двоє чоловіків.

Поліцейські розслідують зґвалтування 16-річної дівчини в місті Тараща Київської області.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції в Київській області та на джерела.

Поліцейським дівчина розповіла, що її посадили в автомобіль та відвезли в невідомому напрямку двоє чоловіків. Другий чоловік пізніше їх залишив.

За іншими даними, підліток сама погодилася сісти в авто, оскільки серед чоловіків був її знайомий.

"Зловмисник заїхав ще за трьома дітьми у віці близько десяти років і купив у магазині пляшку горілки. Вони приїхали на ставок, де чоловік почав поїти дітей горілкою. Потім десятирічних хлопчиків він відвіз додому. Потім, повернувши в ліс, чоловік зґвалтував 16-річну дівчину в безлюдному місці", – йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Сумах заарештували чоловіка, який зґвалтував 18-річну дівчину та возив її містом в автоЗа словами начальниці відділу Ірини Прянишникової, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Ця подія, за нашими даними, сталася в Таращі. Вже проводимо розслідування... Всі учасники встановлені та надають свідчення з приводу своїх версій і обставин події. Призначено відповідні судові експертизи, а також вживаються заходи, спрямовані на встановлення причин та умов, що сприяли обставинам вказаної події та її наслідкам", – зазначила вона.

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Автор: Катерина Шварц