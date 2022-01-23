За попередньою інформацією, вона користувалася телефоном під час купання у воді.

У Луцьку молода дівчина загинула від удару струмом у ванні.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє "ВолиньPost".

"Відомо, що трагедія сталася сьогодні, 22 січня, в одній із багатоповерхівок міста. За попередньою інформацією, дівчина користувалася мобільним телефоном, приймаючи ванну. Її вдарило струмом", - йдеться в повідомленні.

"Волинські новини" своєю чергою пишуть, що трагедія сталася в одній з багатоповерхівок на вулиці Воїнів-афганців. Як повідомили інформаційному агентству в диспетчерській службі "швидкої", виклик про те, що з дівчиною у ванній кімнаті стався нещасний випадок, надійшов о 17:42.

Коли медики приїхали, загиблу вже дістали з ванни. Лікарі намагалися провести реанімацію, але повернути дівчину до життя не вдалося. Правоохоронці розповіли журналістам, що дівчину вразило струмом. Їй був 21 рік.

Читайте такожНе було ключів: львів’янин загинув під час спроби залізти у власну квартируЯк повідомляв УНІАН, раніше у Бразилії дівчина померла після удару струмом від мобільника.

У Тернополі госпіталізували 14-річного хлопчика через удар струмом від кнопки домофона.

А на Київщині хлопця вбило струмом під час риболовлі.

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