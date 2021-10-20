Неповнолітнього у Тернополі вдарило струмом, його госпіталізували.

У Тернополі госпіталізували 14-річного хлопчика через удар струмом від кнопки домофона на вхідних дверях.

Як повідомляє Центр екстреної медичної допомоги Тернопільщини у Facebook, 19 жовтня о 21:36 бригада швидкої допомоги виїжджала на вул. Малишка до 14-річного пацієнта.

"За словами хлопця, він натиснув кнопку домофона на вхідних дверях, одночасно схопившись за мокрі металеві поручні… Одразу ж відчув сильний біль в лівій руці, тремор й ледве відірвав руку від перил. Хлопчика вдарило електричним струмом", – йдеться у повідомленні.

Постраждалого доправили до обласної дитячої лікарні.

Читайте такожНа Київщині хлопця вбило струмом під час риболовлі (фото)Раніше стало відомо, що у селищі Світанок Херсонської області 16-річна дівчина вирішила втілити у життя "геніальну ідею" – увімкнути в розетку електричний кип'ятильник, від нього підкурити сигарету й отримала опік половини обличчя.

Журналісти дізналися, що після того, як дівчина піднесла сигарету до кип'ятильника, був сильний спалах. Після спалаху неповнолітня отримала опік й була змушена їхати до лікарні.

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Автори: Світлана Макринська, Екатерина Присяжнюк