Хлопець зачепив високовольтні лінії електропередач.

На Київщині поліцейські встановлюють обставини загибелі 16-річного юнака. Хлопця вдарило струмом під час риболовлі.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Києва.

Інцидент стався 19 серпня. Близько 15:00 медики повідомили в поліцію, що 16-річний хлопець отримав електричний розряд, несумісний із життям.

Поліцейські встановили, що два неповнолітніх товариші прийшли на пішохідний міст біля річки Дніпро в селі Гнідин, щоб порибалити.

Читайте такожУ Києві маршрутка ганяла тротуаром й "атакувала" голубів (відео)16-річний киянин закинув телескопічну вудочку та рибальською волосінню зачепив високовольтні лінії електропередач. Він отримав при цьому розряд.

Небайдужі перехожі викликали швидку медичну допомогу, яка констатувала смерть підлітка.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство з позначкою нещасний випадок) Кримінального кодексу України. Поліцейські з’ясовують всі обставини події.

Раніше повідомлялося, що у Тернополі в лікарню потрапила 8-річна дівчинка, яку вдарив струмом вуличний ігровий автомат. А у Львові струмом вдарило дівчину, яка залізла на потяг нібито для того, щоб зробити селфі.

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Автор: Людмила Жерновська