Дитині пощастило – все обійшлося консервативним лікуванням.

У Львові 2-річна дівчинка випадково випила засіб для миття духовки і отримала хімічні опіки стравоходу та шлунку.

Про це повідомляється на сторінці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит" у Facebook.

"Наша маленька пацієнтка – 2-річна дівчинка зі Львова – випадково випила засіб для миття духовки. Батьки – великі молодці, не розгубилися і одразу примчали з донечкою до "Охматдиту"… Перед цим мама встигла добре напоїти дитину водою, і це допомогло зменшити наслідки", - йдеться у повідомленні медиків.

Читайте такожЛьвів'янин врятував двох потопаючих жінок і дитину: очевидці влаштували йому овації (відео)Окрім того, матір дитини прихопила з собою пляшку від засобу, який дитина спробувала на смак. Ним виявився популярний засіб для миття духовки. Тож лікарі точно зрозуміли, як нейтралізувати речовину, яка спричинила хімічний опік стравоходу та шлунку.

За інформацією медиків, дитині промили шлунок, зробили ендоскопічний огляд і призначили лікування.

"За три тижні ми зробили їй обстеження, щоб дізнатися, чи є звуження у стравоході. Маленькій пощастило – все обійшлося консервативним лікуванням", - пояснив торакальний хірург Олег Ленів.

Зі слів медика, лікувати такого роду опіки буває дуже складно. Навіть, не зважаючи на вчасну першу допомогу, лікування не завжди дає бажаний результат – дитина не може їсти і ковтати слину.

Зараз дівчинка вже самостійно їсть, хоча їй ще боляче ковтати. Дитину виписали додому, але попереду ще будуть обстеження.

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Автор: Мирослава Бзікадзе