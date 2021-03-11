Поліція встановлює особу загиблого.

У Львові на вулиці Шафарика чоловік впав з мосту та загинув.

Читайте такожУ Дніпрі п'ятому яна 12-річна школярка різала вені на очах у перехожих (фото)Про це пише місцеве видання Varta1 з посиланням на прес-секретаря поліції Львівської області Світлану Добровольську.

«Виїжджала слідчо-оперативна група. Ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено на експертизу, встановлюється особа загиблого чоловіка та всі обставини. Чоловіку приблизно 40-50 років», - зазначила вона.

Як пише lviv.znaj.ua, інцидент трапився на мосту через парк «Погулянка».

У чоловіка не було при собі документів.

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Автор: УНІАН