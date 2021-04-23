За інформацією ЗМІ, порушником є директор інженерно-виробничої компанії.

У Львові водій Porsche Cayenne скоїв чотири ДТП та помочився на автомобіль патрульних.

Про це пише Варта-1 з місця події.

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Під час спроби утекти від патрульних порушник врізався у службовий автомобіль. Його зупинили та склали шість протоколів.

Зазначається, що водій побив правоохоронців та помочився на їхній автомобіль. За інформацією видання, порушником є директор інженерно-виробничої компанії.

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Автор: Яна Ставська