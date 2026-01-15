Саме Росія, а не Україна, відкидає мирний план Трампа, - прем’єр Польщі

Наразі єдиним варіантом дій є посилення тиску на Росію.

Саме Російська Федерація, яка продовжує здійснювати ракетні атаки проти українських міст, відкидає план завершення війни, розроблений за участі адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив у мережі X.

"Саме Росія відхилила мирний план, підготовлений Сполученими Штатами, а не президент України Володимир Зеленський", - наголосив Туск.

Як зауважив польський прем’єр, єдиною відповіддю Росії стали подальші ракетні атаки на українські міста.

Відео дня

"З цієї причини, єдиним рішенням є посилення тиску на Росію. І ви усі це знаєте", - додав Туск.

Агресія РФ проти України: останні новини

Як повідомляв УНІАН, очільник Білого дому Трамп в інтерв’ю для Reuters стверджував, що нібито ініціатор війни, російський диктатор Володимир Путін "готовий до укладення угоди". При цьому, на думку президента США, Україна нібито менш готова до укладення такої угоди. Також Трамп заявив, що Зеленський нібито завадив припиненню найбільшої сухопутної війни в Європі з часів Другої світової війни.

Тим часом, регулярні російські повітряні атаки ракетами і дронами призвели до значних руйнувань українських об’єктів критичної інфраструктури, котрі покликані забезпечувати теплом та світлом помешкання українських громадян. В енергетиці України запроваджується режим надзвичайної ситуації.

Станом на 14 січня лише у Києві без опалення залишалося близько 400 багатоповерхівок.

Вас також можуть зацікавити новини: