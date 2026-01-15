В Антарктиді відкрився перший у світі заповідник льодовиків

Льодові керни містять бульбашки повітря, пил, забруднювачі та ізотопи, які накопичувалися протягом тисяч років.

В Антарктиді офіційно запрацювало перше у світі сховище льодових кернів – унікальний проєкт, покликаний зберегти зразки льоду, що стрімко зникає через глобальне потепління. Як пише Euractiv, ініціатором виступив фонд Ice Memory Foundation, який прагне убезпечити безцінні кліматичні архіви для майбутніх поколінь учених.

За даними фонду, з 2000 року гірські льодовики втратили від 2% до 39% льоду залежно від регіону, а в середньому – близько 5% глобально. Це створює ризик безповоротної втрати інформації про клімат Землі, зафіксованої у льодових шарах.

Зазначається, що у грудні до антарктичної станції "Конкордія" – віддаленої франко-італійської наукової бази – доставили два льодові керни з Альп: з масиву Монблан (перевал Кол-дю-Дом, Франція) та гори Гран-Комбен у Швейцарії. Подорож тривала понад 50 днів: зразки транспортували в спеціальних умовах криголамом і літаком.

Відео дня

На станції керни помістили до сховища – підземної крижаній печері завдовжки 35 метрів і заввишки та завширшки по п’ять метрів. Вона вирубана у щільних шарах снігу на глибині п’яти метрів під поверхнею.

Як пояснюють у фонді, стабільно екстремальні температури Антарктиди – близько -52°C упродовж усього року – створюють ідеальні умови для довготривалого зберігання льодових кернів. Йдеться про довгі циліндри льоду, які отримують шляхом вертикального буріння льодовиків або льодових щитів.

"Ми маємо історичну відповідальність уже сьогодні долучитися до Ice Memory і створити спадщину льодовикових архівів для наших дітей", – заявив почесний президент фонду, князь Монако Альбер II.

Інструмент для науки майбутнього

Льодові керни містять бульбашки повітря, пил, забруднювачі, ізотопи та інші частинки, які накопичувалися протягом сотень, тисяч років. За словами віцепрезидента фонду Карло Барбанте, їх збереження дасть змогу майбутнім ученим досліджувати клімат минулого за допомогою технологій, яких нині ще не існує.

На думку науковців, ця "безцінна спадщина" допоможе відновити картину давніх кліматичних умов, змін атмосфери, температурних циклів, концентрацій CO₂ та інших газів, а також зафіксувати сліди історичних вивержень вулканів і масштабних пожеж.

Танення льодовиків

Нагадаємо, танення льодовиків, яке спостерігається в усьому світі, може вплинути на епідеміологічну ситуацію. Як пояснюють дослідники, льодовики – це природний морозильник, де тисячоліттями зберігаються біологічні матеріали, тобто це своєрідні "генетичні архіви", які зберігають, у тому числі гени стійкості до антибіотиків. Танення перетворює ці архіви на "активні джерела" розповсюдження вказаних генів.

Вас також можуть зацікавити новини: