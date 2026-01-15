Комендантська година не скасовується: в уряді пояснили новації

Йдеться, зокрема, про можливість безпечно дістатися до Пунктів незламності - за аналогією з доступом до укриттів.

Режим комендантської години в нічний час не скасовується і не переглядається, але у разі тривалих відключень тепла чи електроенергії можливі деякі послаблення. Про це у своєму Telegram-каналі написав Олексій Кулеба, віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України.

Він зауважив, що взяв участь у першому засіданні штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у Києві. "Сфокусувалися на першочергових рішеннях: прискоренні відновлювальних робіт, формуванні резервів обладнання та координації з міжнародними партнерами. У таких умовах критично важливі чітка взаємодія всіх служб і єдиний план дій", - написав Кулеба.

Окремий блок - це питання посилення захисту енергетичної інфраструктури. Разом з Агентством відновлення на визначених обʼєктах виконується погоджений план заходів.

Комендантська година

Кулеба зауважив, що за дорученням президента України Володимира Зеленського окремо вони розглянули питання комендантської години та роботи Пунктів незламності.

"Наголошую: режим комендантської години не скасовується і не переглядається. Водночас у разі тривалих відключень тепла чи електроенергії держава має діяти гнучко, не порушуючи безпекових рішень", - підкреслив віце-прем’єр.

Він пояснив, що йдеться про можливі тимчасові та точкові винятки, які дозволять: забезпечити безперебійну роботу обʼєктів критичного життєзабезпечення; дати людям можливість безпечно дістатися до Пунктів незламності - за аналогією з доступом до укриттів; забезпечити роботу закладів, які офіційно виконують функцію Пунктів незламності.

Такі рішення можуть ухвалюватися винятково за участі військового командування та Рад оборони, і лише там, де це дозволяє безпекова ситуація. "Жодних самовільних рішень на місцях бути не може", - підкреслив Кулеба.

Пункти незламності

Паралельно, додав він, посилюється робота Пунктів незламності. Триває загальнонаціональний аудит - вже перевірено понад 10 тисяч пунктів, частина з них доукомплектовується.

"Готуємо оновлену модель з акцентом на опорні Пункти незламності: цілодобова робота, резервне живлення, стабільний звʼязок, вода та базові умови для тривалого перебування людей, зокрема маломобільних", - розповів урядовець.

Крім того, окремо опрацьовуються механізми підтримки Пунктів незламності на базі приватних обʼєктів, зокрема, компенсація витрат на резервне живлення та пальне. "Уже маємо позитивний досвід у Харкові та Одесі. У цьому напрямі посилюємо співпрацю з бізнесом", - зазначив Кулеба.

Зеленський ініціював зміни щодо комендантської години

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський заявив, що доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час надзвичайно холодної погоди.

Він зауважив, що у людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а у бізнесу - можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі.

Зеленський також повідомив, що на час надзвичайної ситуації в енергетиці можна прибрати комендантську годину для деяких міст та громад.

