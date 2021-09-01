Дівчину виявила повішеною її мати, з'ясували правоохоронці.

У Білгород-Дністровському районі Одеської області виявлена повішеною 22-річна дівчина.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, вчора тіло 22-річної дочки в петлі виявила за місцем проживання її мати.

Відомості про надзвичайну подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України ("Вбивство") з позначкою "самогубство". Причина та обставини смерті встановлюються.

"Разом з тим, в ході моніторингу мережі Інтернет правоохоронці виявили інформацію про те, що за кілька днів до смерті потерпілу нібито зґвалтували. Повідомляємо, що ніяких звернень або заяв з цього приводу ні від самої дівчини, ні від інших осіб в поліцію не надходило", – заявили в поліції.

Читайте такожНа Одещині чоловік перерізав собі горло бензопилоюЗазначається, що при огляді тіла покійної зовнішніх ознак насильства виявлено не було. Наразі інформація про можливе зґвалтування зареєстрована в установленому порядку та перевіряється.

В рамках провадження за фактом самогубства призначена судово-медична експертиза.

Серед питань, поставлених експерту, – причина смерті дівчини й наявність на її тілі слідів, які можуть свідчити про зґвалтування.

Поліція просить всіх, хто володіє інформацією про неправомірні дії відносно потерпілої, зокрема сексуального характеру, звернутися до правоохоронних органів.

Раніше 1 вересня у соцмережах з'явилася інформація, що нібито 23 серпня троє п'яних чоловіків зґвалтували мешканку села Світлодолинське (таке село є у Саратському районі Одещини), а 31 серпня її знайшли повішеною.

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Автор: Лариса Козова