Рятувальники за допомогою носилок перенесли постраждалу в машину швидкої медичної допомоги

В Малиновському районі Одеси постраждала жінка. Вона, перебуваючи у нетверезому стані, спускалася на простирадлах з другого поверху житлового будинку.

Як розповіли кореспонденту УНІАН в Головному управлінні ДСНС в Одеській області, повідомлення рятувальникам надійшло близько 15:00.

Зокрема, рятувальників просили про надання допомоги медикам швидкої допомоги, які приїхали за викликом на місце події.

"Як з'ясувалося, п'яна жінка впала в підвал. Рятувальники за допомогою носилок перенесли постраждалу в машину швидкої медичної допомоги", - розповіли в главку.

Читайте такожНапад близнюків на жінку у Рівному: названо можливу причину (фоторепортаж, відео)Як повідомили очевидці в соціальних мережах, жінка хотіла спуститися з другого поверху на зв'язаних простирадлах. "Подруга хотіла спуститися, як справжній скелелаз, проте все пішло зовсім не за планом...", - пишуть в одному з Telegram-каналів очевидці.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що під Одесою двоє робітників під час встановлення кондиціонера зірвалися з третього поверху.

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Автор: Лариса Козова