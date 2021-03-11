Пішоходам для проходу залишили невелику частину сходинок, яка поки виглядає безпечною.

У Києві почали руйнуватися сходи в підземному переході під проспектом Степана Бандери. Однак комунальники не поспішають ремонтувати їх.

Відповідні фото з'явилися на сторінці "Типовий Київ" у Facebook.

Як пишуть очевидці, проблема існує давно, однак її поки не вирішують. Аварійне місце лише огородили обмежувальним парканом.

"Декілька днів тому взагалі лишили один рядок, щоб ходити, бо той, що поруч, провалився. А останній раз коли проходив, то мені здалося, що під наступною людиною сходи теж проваляться. Нащо ремонтувати, якщо можна тільки зробити вигляд", - пише автор публікації.

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Автор: Юрій Годован