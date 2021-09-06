Дівчина-стрілець не змогла чітко пояснити, чому поранила вчителів.

Дівчина, яка в Полтаві у школі стріляла у вчителів з арбалета, чітко не пояснила причину свого вчинку – то казала, що хотіла залякати, то вже – ледь не вбити.

Зловмисниця вчилася в атакованій школі до 4 класу, розповіли УНІАН в поліції.

За її словами, вона придбала арбалет у магазині.

У самої затриманої порізані руки та шия. Наразі слідчі хочуть провести освідування затриманої, щоб визначити, чи перебуває вона у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

У соцмережах діти, які навчаються у школі, де сталася стрілянина, пишуть, що дівчина має зелений колір волосся й курила цигарку.

"Вона була з цигаркою. Зайшла в перший кабінет, вистрелила у спину вчительці. Далі вона заходила в кожний кабінет, який їй попадався й стріляла... Кого поранили? – Вчителя української мови та зарубіжної літератури... Заступниця директора закладу отримала поранення у руку, вчителька – у спину... Арбалет в нападниці забрав 14-річний учень 9-го класу – дівчина не чинила йому опір", – пишуть користувачі.

Педагоги зі школи повідомили УНІАН, що дівчину затримали на місці, викликали поліцію та швидку допомогу. Педагогів відвезли до лікарні. Навчальний процес у школі триває.

Автор: Олег Булашев