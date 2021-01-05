Від отриманих тілесних ушкоджень жінка загинула на місці пригоди.

Поліція проводить розслідування обставин наїзду навантажувача на працівницю «Миколаївського річкового порту».

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

Читайте такожУ польському Вроцлаві внаслідок пожежі загинув українець«4 січня близько 23:39 на території «Миколаївського річкового порту» ДП АСК «УКРРІЧФЛОТ» по вул. Індустріальній у Заводському районі Миколаєва 23-річний працівник підприємства, виконуючи роботи з завантаження добрив, керуючи навантажувачем марки JCB 535 та рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на 44-річну працівницю зазначеної організації, яка контролювала хід проведення робіт, але не мала на собі світловідбиваючої жилетки та каски», - йдеться у повідомленні.

В результаті наїзду жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці пригоди.

Слідчі за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини»).

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Автор: Світлана Макринська