Водій мотоблока втік, його згодом розшукали в одному з навколишніх сіл.

На Вінниччині минулої ночі в жахливій аварії загинула вагітна дівчина, правоохоронці розкрили деталі смертельної ДТП.

Як повідомляється на сайті обласного главку Нацполіції, аварія за участі легковика та мотоблока сталася поблизу села Райгород сьогодні близько 00:30. На трасі Вінниця - Гайсин Chery Tiggo в’їхав у задню частину мотоблока "Зубр". Внаслідок цього 20-річна вагітна пасажирка мотоблока дістала травми й згодом померла в місцевій лікарні.

"Незначні травми отримали 48-річний водій іномарки та його 44-річна пасажирка, жителі Одеської області, які після надання медичної допомоги відпущені. Водій мотоблока, 32-річний мешканець Гайсинського району залишив місце події. Його розшукали працівники Гайсинського районного управління поліції за місцем проживання в одному із сіл Гайсинського району. Транспортні засоби вилучені, у водіїв взяті зразки крові на стан сп’яніння", - йдеться у повідомленні.

За фактом розпочато розслідування за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

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Автор: Юрій Годован