Внаслідок зіткнення авто з будинком у селі Мохнатин загинули двоє чоловіків.

На Чернігівщині внаслідок зіткнення авто з будинком загинули двоє чоловіків.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області на сторінці у мережі Facebook.

Згідно з інформацією, до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Мохнатин Новобілоуської громади легковий автомобіль в’їхав у приватний будинок.

Правоохоронці встановили, що під час зіткнення в автомобілі перебувало п’ятеро осіб.

За кермом легковика була жінка 2003 року народження. За попередньою інформацією, вона не впоралася з керуванням та в'їхала в будинок.

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Відкрито провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб.

Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Раніше на Чернігівщині трапилася інша ДТП, в результаті якої вантажівка впала з мосту в річку Десна.

Автор: Ірина Синельник