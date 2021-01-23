У Павлограді внаслідок пожежі в гуртожитку постраждали троє осіб.
Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, інформація про пожежу в будівлі на вулиці Заводській надійшла до Служби порятунку «101» сьогодні вранці.
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Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло у кімнаті, розташованій на третьому поверсі п’ятиповерхової будівлі.
Через сильне задимлення вогнеборці одразу почали виводити мешканців з будівлі. За допомогою автодрабини з 4-го поверху було врятовано трьох осіб, з них одну дитину. У засобах індивідуального захисту органів дихання сходами вивели ще 6 осіб, з яких одна дитина.
Внаслідок пожежі постраждало троє осіб. Медики госпіталізували їх до лікарні.
Вогнем знищено домашнє майно в одній з кімнат гуртожитку.
До гасіння вогню залучалися 20 осіб та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
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