Постраждалих госпіталізовано.

У Павлограді внаслідок пожежі в гуртожитку постраждали троє осіб.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, інформація про пожежу в будівлі на вулиці Заводській надійшла до Служби порятунку «101» сьогодні вранці.

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Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло у кімнаті, розташованій на третьому поверсі п’ятиповерхової будівлі.

Через сильне задимлення вогнеборці одразу почали виводити мешканців з будівлі. За допомогою автодрабини з 4-го поверху було врятовано трьох осіб, з них одну дитину. У засобах індивідуального захисту органів дихання сходами вивели ще 6 осіб, з яких одна дитина.

Внаслідок пожежі постраждало троє осіб. Медики госпіталізували їх до лікарні.

Вогнем знищено домашнє майно в одній з кімнат гуртожитку.

До гасіння вогню залучалися 20 осіб та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

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Автор: Вікторія Токарєва