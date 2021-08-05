Більша частина постраждалих отримала легкі травми, у кількох людей діагностували переломи.

У польській Познані зіткнулися пасажирські трамваї, 31 людина постраждала.

Як повідомляє RMF FM, шестеро людей отримали в інциденті серйозні травми. Водій одного з трамваїв серйозно постраждав і був заблокований, його довелося звільняти рятувальникам.

Більша частина постраждалих отримала легкі травми, у кількох людей діагностували переломи.

Аварія спровокувала серйозні проблеми з рухом міського транспорту.

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Напередодні повідомлялося, що на південному заході Чехії зіткнулися пасажирські потяги. Щонайменше дві людини загинули, десятки отримали поранення.

Швидкісний міжнародний поїзд, що зв'язує місто Пльзень з німецьким Мюнхеном, зіткнувся з місцевим пасажирським складом.

П'ятеро постраждалих отримали серйозні травми, їх доставили в найближчі лікарні за допомогою вертольотів. За даними надзвичайних служб, медична допомога потрібна була 52 людям.

За словами міністра транспорту Чехії Карела Гавлічека причиною трагедії ймовірно став людський фактор. Машиніст високошвидкісного поїзда не зупинив склад у точці призначення.

Автор: Дмитро Захаров