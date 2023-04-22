У місті в рамках стабілізаційних заходів також знайдено схрон зі зброєю.

У прифронтовому Лимані Донецької області затримано колишнього командира караулу міського Центру безпеки громадян, який погодився працювати на російських окупантів. Про це повідомляє Служба безпеки України, інформуючи про результати проведених стабілізаційних заходів на деокупованих територіях.

Зазначається, що у липні минулого року він погодився очолити створену загарбниками місцеву "пожежно-рятувальну частину МНС ДНР".

Крім того, викрито трьох колаборантів, які після захоплення міста вступили до лав окупаційної адміністрації.

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Двох із них призначили на "посади" до "відділу внутрішньої політики та взаємодії із змі" та "відділу земельних відносин", а ще один ˗ став "охоронцем міськради".

Наразі їм повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

У результаті оперативних дій у Лимані затримано також 38-річного мешканця міста, який передавав рашистам інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території району. Комунікацію з агресором підтримував через заборонену в Україні соцмережу "Однокласники".

Викрито та затримано ще четверо зловмисників, які поширювали у заборонених соцмережах заклики на підтримку окупантів, а також дописи, в яких виправдовували воєнні злочини рашистів.

За всіма викритими фактами незаконної діяльності тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Крім того, у ході комплексних заходів співробітники Служби безпеки виявили схрон з російською зброєю та боєприпасами. Із облаштованого у покинутій приватній будівлі тайника вилучено: реактивний піхотний вогнемет "Джміль"; 2 гранати; запали до бойових гранат; 20 підривачів; 150 набоїв до стрілецької зброї, а також сигнальні патрони.

Боротьба зі зрадниками в Україні

Як повідомляв УНІАН, після звільнення Херсона про підозри повідомили вже 39 зрадникам і колаборантам, які пішли працювати на російських окупантів.

Тим часом СБУ затримала доньку колишнього гауляйтера Чорнобаївки, яка вдавала з себе переселенку та переховувалася на Вінничині. А на Херсонщині затримали колаборантку, яка примушувала людей голосувати на "референдумі".

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