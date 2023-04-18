Окупанти призначили її очільницею "відділу", де вона займалася запровадженням освітніх "стандартів" РФ на території захопленої громади.

На Вінниччині правоохоронці затримали доньку колишнього гауляйтера Чорнобаївки.

Як повідомляє Служба безпеки України, зловмисницею є 30-літня донька колишнього гауляйтера Чорнобаївки Юрія Турульова, якому СБУ раніше вже повідомила про підозру.

Зазначається, що після захоплення селища жінка однією з перших підтримала російських загарбників і добровільно вступила до лав місцевої окупаційної адміністрації.

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За протекції колаборанта Турульова його доньку призначили очільницею "відділу", де вона займалася запровадженням освітніх "стандартів" РФ на території захопленої громади.

Зокрема, для цього вона змушувала місцевих педагогів долучатися до процесу русифікації селищних навчальних закладів та їх переведення на розрахунки в російських рублях.

Крім того, колаборантка організовувала і особисто брала участь у численних пропагандистських акціях країни-агресора на окупованій частині Херсонщини.

"Задокументовано, що наприкінці липня минулого року колаборантка була делегатом на прокремлівському форумі під назвою "ми разом з Росією". На ньому учасники схвалили так звану "декларацію розвитку регіону", яка фактично була планом інтегрування півдня України в економіку РФ", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, після визволення правобережної частини Херсонської області ворожа поплічниця переїхала до Вінниччини, де переховувалася під виглядом переселенки.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво окупаційній адміністрації держави-агресора).

Зловмисниці обрано запобіжний захід – тримання під вартою, наразі триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Фігурантці загрожує до 12 років ув’язнення.

Боротьба з колаборнатами Україні

Як повідомляв УНІАн, раніше СБУ затримала мешканця Херсона, який допомагав перекидати російські військові ешелони до України.

Також в Україні викрили мережу російських посіпак, серед яких посадовець ДП "Антонов". Вони публічно підтримували війну проти України.

А днями в Одесі викрили таксиста, який відкрито виправдодвує звірства росіян в Україні та назиає Путіна "видатним політиком".

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