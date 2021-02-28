У центрі Рівного побили чоловіка, який переходив дорогу.
Читайте такожУ Миколаєві чоловік прийшов в супермаркет без маски і розпорошив газ в охоронців (відео)Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги у Facebook.
Зазначається, що 28 лютого о 04:19 на лінію 103 надійшов виклик про те, що у Рівному, на перехресті біля колишнього «Еко маркету», сталася аварія.
На місце події прибула бригада інтенсивної терапії. Медики виявили чоловіка, який стверджував, що його ледве не збив автомобіль, коли він переходив дорогу в невстановленому місці. З машини нібито вийшли декілька осіб та побили його.
Під час огляду у потерпілого простежувався різкий запах алкоголю. Попередній діагноз: підозра на черепно-мозкову травму, перелом носа.
Потерпілому надали необхідну медичну допомогу.
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