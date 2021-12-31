У тролейбуса пошкоджена арка переднього колеса.

Тролейбус з пасажирами спалахнув увечері 31 грудня у Рівному. Наразі момент причина інциденту невідома.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Рівненської області.

Зазначається, що інцидент стався 31 грудня о 19:54 на вулиці Соборній. Загоряння сталося в тролейбусі, що слідував за маршрутом № 10. На момент інциденту в транспорті знаходилися пасажири.

Рятувальники встановили, що загоряння сталося під аркою лівого переднього колеса тролейбуса. Загоряння вдалося швидко загасити.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. У тролейбуса пошкоджена арка переднього колеса. Причина пожежі та розмір збитку встановлюються.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Рівному під час виконання службових обов'язків побили фельдшера екстреної допомоги: медика з підозрою на закриту черепно-мозкову госпіталізували в міську лікарню.

На місце події виїхала лікарська бригада Рівненської станції швидкої медичної допомоги. Медика госпіталізовано до Рівненської центральної міської лікарні.

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