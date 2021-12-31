Один чоловік госпіталізований, інший помер, захлинувшись своєю блювотою.

В Одеській області двоє військовослужбовців отруїлися алкоголем. Як повідомляється, один з них помер.

Про це повідомив один з місцевих Telegram-каналів.

З інформації від джерела, яке повідомило про інцидент, все це сталося в селищі Радісне Біляївського району.

Зазначається, що двоє військовослужбовців вчора, 30 грудня, отруїлися неякісним алкоголем. В результаті чоловіка, 1992 р. н. госпіталізували.

Його друг, 1998 р. н., помер, як повідомляється, захлинувшись власною блювотою. У поліції те, що трапилося, поки не коментують. Інформація про інцидент з'ясовується.

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