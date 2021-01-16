44-річному жителю Одеської області, який з власної ініціативи встановив контакт зі співробітниками російської спецслужби, загрожує ув’язнення на строк від 12 до 15 років.

У Рівному судитимуть диверсанта, який передавав ФСБ РФ секретні дані про військовий об’єкт і намагався вчинити диверсію на об’єкті водоканалу.

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Як повідомляє прес-служба Рівненської обласної прокуратури, слідчими СБУ завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного жителя Одеської області, якому інкримінують вчинення державної зради та закінчений замах на диверсію (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ст. 113 Кримінального кодексу України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік у травні 2020 року з власної ініціативи намагався встановити контакт зі співробітниками спецслужб Російської Федерації та у подальшому вийшов на зв'язок з особою, яка представилась працівником ФСБ РФ. Після чого, на виконання завдання зазначеної особи, обвинувачений збирав і передавав детальну інформацію про один з військових об'єктів на території Одеської області.

Також чоловік 12 вересня 2020 року за завданням свого куратора дистанційно намагався підірвати один з об’єктів критичної інфраструктури «Рівнеоблводоканалу». Під час цієї спроби його затримали.

За вказані дії обвинуваченому, який раніше вже був судимий за розбійний напад, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

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Автор: Вікторія Токарєва